فرنسا.. وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ 8 آلاف

06 أبريل 2020 - 12:30 ص

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الأحد، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى 8 آلاف و78.



وأضافت في بيان صادر عنها، أن الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت تسجيل 1873 إصابة، يضاف إليها 22 ألفا و361 مصاب في دور الرعاية، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 92 ألفا و839.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصابين الخاضعين للعناية المركزة، بلغ 6 آلاف و978 شخصا، فيما تعافى 16 ألفا و183 مصاب.

وشهدت فرنسا، تراجعا نسبياً في أعداد الوفيات والإصابات بكورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وذلك مقارنة بالسبت.

جدير بالذكر أن فرنسا تحتل المرتبة الـ 4 عالمياً، في عدد الوفيات بسبب كورونا.