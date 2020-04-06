» خبير: سندخل مرحلة الكساد الأعظم في تاريخ البشرية

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حقائق مثيرة وصادمة عن فيروس كورونا القاتل

وجه الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، التحية لكافة العاملين فى المنظومة الصحية، «جيش مصرى أبيض»، وكافة الذين يواجهون فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" فى كافة قطاعات الدولة، موجهًا التحية لكل مقاتل من الذين يواجهون الفيروس القاتل"، مشدداً على أن الحفاظ على الاقتصاد الوطنى لا يقل أهمية عن القتال على الجبهة. 
وأضاف "سليمان"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن عدم وجود دواء للفيروس القاتل يلوح فى الأفق حتى الآن أمر غير مطمئن على الإطلاق، وتابع، إذا استمر ذلك لشهرين قادمين سندخل إلى الكساد الأعظم فى تاريخ البشرية، لافتًا إلى أن الحظر الشامل يتطلب أمور كثيرة ودقيقة يكون على رأسها الحفاظ على صحة المصريين.


 

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