لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب هذا الأمر

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علقت الإعلامية لميس الحديدى على مشهد تكدس وزحام عدد كبير من المواطنين أمام البنوك ومكاتب البريد وفي الأسواق لصرف المعاشات، قائلة:شوفولنا حل مش هنحمي البنك من جوه والناس تتكدس. 
وأضافت الحديدي خلال برنامجها «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث» مساء الإحد، إن هذا المشهد هو مشهد مرعب ولابد من التوصل إلى طريقة لمنع تكرار هذه المشاهد قائلة: إحنا صوتنا اتنبح.
وأضافت، ما زال لدينا أزمة فهذه مشاهد متفرقة بعضها أمام البنوك وأخرى في الأسواق، وبعض الناس لا زالوا يصرون على الذهاب إلى المراكز التعليمية.

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