عالم روسي: متتعبوش نفسكم .. فيروس كورونا مكمل معانا إلى الأبد

06 أبريل 2020 - 05:49 ص

أثار عالم الفيروسات الروسي فيتالي زيفريف - أستاذ الأكاديمية الروسية للعلوم - موجة من الفزع بعد تصريحاته عن فيروس كورونا.



وقال في تصريحات عبر فناة "روسيا اليوم" : حتى لا نرهق أنفسنا في المزيد من الإجراءات والرعب .. لنتعامل مع الأمر الواقع .. هذا الفيروس لن يتركنا في الصيف ولا في الخريف ولا حتى بعد سنوات عديدة .. إنه مستمر للأبد.



وتابع: سيصاب 70% من سكان العالم بهذا الفيروس . لكن إذا استطعنا التوصل للعامل المسبب للفيروس فسوف تكون الإصابات أعلى لكن الوفيات ستقل جدا.



وتابع: الوفاة من فيروس كورونا أقل من 5% بكثير وهي أقل من نسب الوفاة بالأنفلونزا .. سنتعايش معه كما تعايشنا مع الأنفلونزا .. هذه هي الحقيقة التي يجب على الجميع إدراكها.



