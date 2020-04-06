» فجر السعيد تكشف معلومة مثيرة عن صفاء الهاشم بعد إساءتها للمصريين

06 أبريل 2020 - 06:28 ص

واصلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد سخريتها اللاذعة من مواطنتها صفاء الهاشم بسبب تباين موقف الاثنين من الوافدين وبخاصة المصريين منهم.



وقالت فجر السعيد في تغريدة ساخرة عبر حسابها بـ"تويتر": #صفاء_الهاشم عقب لايف الطبخ البارح أبشركم لقت وظيفة تدخل فلوس أكثر من مجلس الأمة #فاشنستا_طبخ .



وأضافت: موفقة أم عزوز .. توكلي على الله عندچ كل المؤهلات اللي تخليچ أشهر طباخة في العالم العربي وتركي السياسة شلچ فيها كرهت العالم فيج #فاشنيستا يعني فلرس وحب الناس رووووووووحي والقلب داعيلچ.



وتطالب صفاء الهاشم بطرد الوافدين المصريين من الأراضي الكويتية بينما تدافع فجر السعيد عن بقائهم .