» شوبير يكشف تفاصيل الجلسة العاصفة بين مؤمن زكريا وإدارة الأهلي

06 أبريل 2020 - 08:36 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الجلسة التي عقدتها إدارة النادي الأهلي مع مؤمن زكريا لمناقشة ملف علاجه بعد تصاعد الجدل بشأن تلك المسالة.



وقال "شوبير" في تصريحات عبر صفحته بـ"فيس بوك" : تم الإجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيي مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وسيد عبدالحفيط مدير الكره بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط وتم الاتفاق علي الرعاية الكاملة من النادي الاهلي لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار.



وكان مؤمن زكريا عبر عن امتعاضه الشديد من الطريقة التي يتعامل بها الأهلي معه ، منتقدا بعض المسائل التي تتحدث فيها قناة النادي الرسمية.



