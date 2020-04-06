الطماطم 3 كيلو بـ 10 جنيهات.. تعرف علي أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

06 أبريل 2020 - 09:22 ص

تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة حالة من الاستقرار في الأسعار اليوم الاثنين 6 أبريل، فيما تفاوتت الأسعار حسب الأسواق التي تعرض فيها.

وبلغ سعر كيلو الطماطم في الأسواق 5 جنيهات، فيما بلغ سعرها في عربات الخضار المتحركة 3.5 جنيه، أي 3 كيلو بـ 10 جنيهات، وسجل سعر البصل والبطاطس نفس الأسعار في الأسواق 5 جنيهات، فيما سجل علي العربات المتحركة 3كيلو بـ 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الثوم 5 جنيهات، والجزر 3 جنيهات للكيلو وسجل كيلو الكوسة 7 جنيهات.

أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل سعر كيلو البرتقال 8 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الموز 10 جنيهات.