الطماطم 3 كيلو بـ 10 جنيهات.. تعرف علي أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

متابعات- أمينة عبد العال
تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة حالة من الاستقرار في الأسعار اليوم الاثنين 6 أبريل، فيما تفاوتت الأسعار حسب الأسواق التي تعرض فيها.
وبلغ سعر كيلو الطماطم في الأسواق 5 جنيهات، فيما بلغ سعرها في عربات الخضار المتحركة 3.5 جنيه، أي 3 كيلو بـ 10 جنيهات، وسجل سعر البصل والبطاطس نفس الأسعار في الأسواق 5 جنيهات، فيما سجل علي العربات المتحركة 3كيلو بـ 10 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الثوم 5 جنيهات، والجزر 3 جنيهات للكيلو وسجل كيلو الكوسة 7 جنيهات.
أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل سعر كيلو البرتقال 8 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الموز 10 جنيهات.
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