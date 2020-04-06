قرار عاجل من "التموين" وبشرى سارة للمواطنين

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قال إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ملتزمة بمحاربة جشع التجار والحرص على ضبط السوق المحلي.

وأضاف "العشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الأسعار لم تتحرك في الفترة الأخيرة بشكل لافت، موضحا أن هناك دولا عظمى تأثرت بسبب أزمة كورونا الأخيرة بسبب عدم وجود احتياطي كاف من السلع الإستراتيجية.

وتابع: "مصر متجهة للتسوق الإلكتروني، وستشهد طفرة في التحول الرقمي في كل الخدمات المقدمة للمواطنين، معقبا: "السلع متواجدة في الأسواق، ولدينا احتياطي كبير".

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