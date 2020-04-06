أول رسالة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

06 أبريل 2020 - 11:31 ص

وجّه حسام عاشور قائد فريق الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد المساندة التي تلقاها منهم في الفترة الأخير بعد قرار لجنة التخطيط للكرة بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ونشر "عاشور"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الفيديو الذي صممته الجماهير بأغنية "اتربى على المبادئ": "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، جمهور النادي الأهلي كان وما زال وسيظل هو الداعم الأكبر، ولا شيء يعادل حبه وتشجيعه فهو المكسب الأعظم وهو الأصدق دايما على مر التاريخ".

وتابع: "ستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبي تهون الأوقات الصعبة، كل الشكر لجمهور الأهلي على الفيديو وشكرا لكل من يحب حسام عاشور بصدق".