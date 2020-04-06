  • الإثنين 06 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

فلوسنا خلصت.. طلاب بأوكرانيا يستغيثون بالرئيس السيسي

أحمد موسي

أحمد موسى: السجون يتم تطهيرها يوميًا

وزير التنمية المحلية

إحنا شايفينكم وكورونا لن تمنعنا من محاسبة أحد

حسام عاشور

أول رسالة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

وزير التموين

قرار عاجل من "التموين" وبشرى سارة للمواطنين

خالد الجندي

"الجندي": بخلكم سبب انتشار كورونا

شوبير

"شوبير" يحسم واجه "عاشور" المقبلة

وزير المالية

المالية تزف بشرى سارة للشركات المصدرة

فى مثل هذا اليوم.. بداية سقوط نظام معمر القذافي

"لا يحب النساء".. فنانة شهيرة تكشف مفاجآت عن معمر القذافي

أول عملية ولادة لأم مصرية مصابة بـ"كورونا"

مفاجأة بشأن السيدة المصابة بكورونا بعد ولادتها

نجل فنانة شهيرة يكشف حقيقة وفاتها بكورونا

الصفحة الأخيرة

كورونا
كورونا
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بعد شائعة وفاتها بجرعة مخدرات.. فنانة شهيرة: "أنا في المصحة"

#

"أبوهشيمة" يعلن خطوبته.. وخاتم يكشف هويتها:فنانة شهيرة

#

تسجيل صوتي لـ فنانة شهيرة يكشف تهديدها لهؤلاء

#

الوزراء يكشف حقيقة إصابة عدد كبير بكورونا في مصر

وفاة

كورونا

فنانة شهيرة

أعلن النجم العالمى كيفر سثرلاند عن وفاة والدته النجمة العالمية شيرلي دوجلاس مؤدية صوت Infectia في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Silver Surfer في أواخر التسعينيات، وذلك عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال كيفر عبر حسابه على تويتر: "توفيت والدتي شيرلي دوجلاس، بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي "لا علاقة للوفاة بـ (COVID-19)"، حيث انتشرت عديد من الشائعات تفيد بأن السبب فى وفاتها إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما نفاه نجلها. 

وأضاف كيفر قائلا: "كانت والدتي امرأة استثنائية عاشت حياة غير عادية". 

وأوضح كيفر: "كانت تكافح من أجل صحتها لبعض الوقت، وكأسرة، كنا نعلم أن هذا اليوم قادم". 

ووجه كيفر رسالة لجمهوره قائلا: "إلى أي عائلة فقدت أحباءها بشكل غير متوقع بسبب فيروس كورونا، قلبي معكم رجاء ابقوا آمنين".

وكانت شيرلي دوجلاس تخرجت في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن عام 1952، وأدت على خشبة المسرح والتلفزيون لعدة سنوات قبل أن تعود إلى كندا عام 1957. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عقد جلسات البرلمان من خلال "فيديو كونفرانس"
» الموت يفجع "هوليوود".. وفاة نجم عالمي بسبب"كورونا"
» فريدة عثمان تشكر "السيسي" وتتبرع لصندوق "تحيا مصر"
» إسرائيل ترسل 11 طائرة لهذه الدولة لمواجهة "كورونا"
» لاعب أجنبى جديد خارج قائمة الأهلى
» «طلب الزواج من فنان شهير وأساء لجده».. حفيد عمر الشريف يثير الجدل
» الأهلى يدفع 12 ألف دولار شهريا لعلاج مؤمن زكريا
» بشرى سارة من المالية للموظفين
» شاهد.. ممرضة تبكي: "أرجوكم أبقوا فى منازلكم"
» نجل فنانة شهيرة يكشف حقيقة وفاتها بكورونا
» إصابة نمر في حديقة حيوانات أمريكية بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية