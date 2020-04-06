أحمد موسى: السجون يتم تطهيرها يوميًا

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السجن

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صدى البلد

حمدين صباحى

أحمد موسى

هاجم الإعلامي أحمد موسى، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عقب طلب الأخير بالإفراج عن بعض المحبوسين، قائلاً: "ما علاقة كورونا بالإفراج عن الإرهابيين، السجون يتم تطهيرها يوميًا، والدول الغربية لم تفرج عن الإرهابيين المحبوسين في سجونها".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، سائلاً صباحي: "ما سبب الحديث في هذا التوقيت والوقوف، الانتخابات لسه بدري في عام 2024 ويا عالم مين يعيش، يا حمدين مش وقته الكلام ده".

وتابع: "حمدين لم يكتب كلمة واحدة عن دور مصر وما قامت به الدولة والمؤسسات في حربها على وباء كورونا طوال 52 يومًا وهو عمر الفيروس في مصر، وتحدث فقط عن السجون".

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