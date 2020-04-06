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الأهلى يدفع 12 ألف دولار شهريا لعلاج مؤمن زكريا

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مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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حمالة صدر

حفيد عمر الشريف

عمر جونيور.

أعلن مسئولو النادى الأهلى تحمل مبلغ 12 ألف دولار شهرياً، قيمة علاج مؤمن زكريا نجم الفريق السابق.

وعقد اللاعب جلسة مع محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادى وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط، فى وجود وكيل أعمال اللاعب، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على رعاية الأهلى الكاملة لمؤمن زكريا طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار.


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