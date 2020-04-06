  • الإثنين 06 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

فلوسنا خلصت.. طلاب بأوكرانيا يستغيثون بالرئيس السيسي

أحمد موسي

أحمد موسى: السجون يتم تطهيرها يوميًا

وزير التنمية المحلية

إحنا شايفينكم وكورونا لن تمنعنا من محاسبة أحد

حسام عاشور

أول رسالة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

وزير التموين

قرار عاجل من "التموين" وبشرى سارة للمواطنين

خالد الجندي

"الجندي": بخلكم سبب انتشار كورونا

شوبير

"شوبير" يحسم واجه "عاشور" المقبلة

وزير المالية

المالية تزف بشرى سارة للشركات المصدرة

فى مثل هذا اليوم.. بداية سقوط نظام معمر القذافي

"لا يحب النساء".. فنانة شهيرة تكشف مفاجآت عن معمر القذافي

أول عملية ولادة لأم مصرية مصابة بـ"كورونا"

مفاجأة بشأن السيدة المصابة بكورونا بعد ولادتها

فلوسنا خلصت.. طلاب بأوكرانيا يستغيثون بالرئيس السيسي

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الديهي": موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة

#

في ذكري المولد النبوي.. رسالة من «قرينة السيسي» للمصريين

اوكرانيا

السيسي

طلاب

تن

كورونا

استغاث عدد من الطلاب المصريين العالقين في أوكرانيا بالدولة المصرية لتسهيل عودتهم إلى مصر، خاصة بعد صعوبة وصول الأموال التي يرسلها أهلهم لهم بسبب إغلاق البنوك في أوكرانيا.

وقالت إحدى الطالبات، خلال مقطع فيديو عرضه برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين: "إنها تدرس الطب في أوكرانيا، والدراسة متوقفة منذ 3 أسابيع، وعادت منذ أيام "أونلاين"، معقبة: "إحنا محبوسين في السكن، والوضع بيسوء في أوكرانيا، وفلوسنا خلصت، والبنوك قفلت، وأهلنا مش عارفين يبعتوا لينا فلوس".

 وأضاف آخر، أن الوباء يزيد في أوكرانيا، والدولة أعلنت أن الأولوية في العلاج للمريض الأوكراني، متابعا: "عايزين نرجع مصر ، الحقنا يا ريس ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عقد جلسات البرلمان من خلال "فيديو كونفرانس"
» الموت يفجع "هوليوود".. وفاة نجم عالمي بسبب"كورونا"
» فريدة عثمان تشكر "السيسي" وتتبرع لصندوق "تحيا مصر"
» إسرائيل ترسل 11 طائرة لهذه الدولة لمواجهة "كورونا"
» لاعب أجنبى جديد خارج قائمة الأهلى
» «طلب الزواج من فنان شهير وأساء لجده».. حفيد عمر الشريف يثير الجدل
» الأهلى يدفع 12 ألف دولار شهريا لعلاج مؤمن زكريا
» بشرى سارة من المالية للموظفين
» شاهد.. ممرضة تبكي: "أرجوكم أبقوا فى منازلكم"
» نجل فنانة شهيرة يكشف حقيقة وفاتها بكورونا
» إصابة نمر في حديقة حيوانات أمريكية بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية