فلوسنا خلصت.. طلاب بأوكرانيا يستغيثون بالرئيس السيسي

06 أبريل 2020 - 01:14 م

استغاث عدد من الطلاب المصريين العالقين في أوكرانيا بالدولة المصرية لتسهيل عودتهم إلى مصر، خاصة بعد صعوبة وصول الأموال التي يرسلها أهلهم لهم بسبب إغلاق البنوك في أوكرانيا.



وقالت إحدى الطالبات، خلال مقطع فيديو عرضه برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين: "إنها تدرس الطب في أوكرانيا، والدراسة متوقفة منذ 3 أسابيع، وعادت منذ أيام "أونلاين"، معقبة: "إحنا محبوسين في السكن، والوضع بيسوء في أوكرانيا، وفلوسنا خلصت، والبنوك قفلت، وأهلنا مش عارفين يبعتوا لينا فلوس".



وأضاف آخر، أن الوباء يزيد في أوكرانيا، والدولة أعلنت أن الأولوية في العلاج للمريض الأوكراني، متابعا: "عايزين نرجع مصر ، الحقنا يا ريس ".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

