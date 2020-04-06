» عقد جلسات البرلمان من خلال "فيديو كونفرانس"

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أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب
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البرلمان

انيسة حسونة

كورونا

أون إي

طالبت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، المصريين بالصبر وبضرورة الالتزام بحظر التجول وبتعليمات الحكومة، مؤكدة أنها متفائلة برغم كل الظروف التي تحيط بالعالم من انتشار فيروس "كورونا" المستجد .

وأضافت "حسونة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية "أون إي"، أنه من حق المواطنين أن يسمعوا صوت البرلمان ونوابه في الأزمة الحالية، معقبة: "نفكر في أن تعقد الجلسات من خلال "فيديو كونفرانس".

وأكدت حسونة أن هناك تطورا كبيرا في التعامل مع الأزمات حيث إن التعامل بشفافية مع المواطنين يحدث مزيدا من الثقة بين كل منهما مشيدة بأداء الحكومة للأزمة الحالية.

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