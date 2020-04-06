أبو ريدة يزف بشرى سارة بشأن تنظيم مصر مونديال 2030

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ابوريدة

بطولة

كأس أمم

مونديايل

20300

زف ‏هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، خبرا سارا باقتراب مصر من التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030، لافتًا إلى أن مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأضاف "أبو ريدة"، الدور سوف يأتي علينا قريبا داخل اجتماعات الاتحاد الدولي ومصر تعمل على ذلك بكل طاقتها.. الدولة المصرية أبهرت العالم ومسئولي الاتحاد الدولي والأفريقي في تنظيم كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، مشيرًا أن كل شيء كان مبهرا لدرجة المعجزة، الاستادات وتجهيزها بالسرعة الرهيبة في وقت قليل جدًا والتنظيم الرائع نفسه، وانتشار الأمان في كل المدن والملاعب للجماهير من كل الجنسيات، وحفلة قرعة البطولة الأسطورية أمام الأهرامات كل هذا كان مُبهرًا.

واختتم كلامه قائلًا: البطولة تم تصنيفها أنها أنجح كأس أمم أفريقية في التاريخ، وهذا نجاح للدولة المصرية، وأنا أفخر بجنسيتي المصرية في كل مكان في العالم مصر قيمتها كبيرة وعلينا دائما أن نثق في إمكانياتنا وقيادتنا.


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