» مشروب سحري لإنقاص الوزن

06 أبريل 2020 - 02:56 م

بالتزامن مع الحجر المنزلي الذي أصبح مفروضا على غالبية شعوب العالم، أصبح الجميع يعانون من البدانة، لذلك اهتم خبراء التغذية بالبحث عن أطعمة أو مشروبات بسيطة تساعد على إنقاص الوزن.

ونصح الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالألياف التي تساعد علي الشعور بالشبع علي أن تكون سعراتها الحرارية قليلة كالتفاح الأخضر عند الشعور بالجوع، حيث إنه يعمل على كبح الشهية مع القرفة والعسل.

ويتم تحضير العصير من خلال هرس ثمرة واحدة من التفاح الأخضر تضاف إليها معلقتان من القرفة ومعلقة عسل أبيض وكوب من الماء مع مكعبات الثلج ثم يتم مزجها داخل الخلاط ويتم تناول كوب منه في منتصف اليوم وستلاحظين ان مرحلة الشبع مستمرة لساعات خاصة ساعات الليل حين تزداد نوبات الجوع.