فنان سعودي شهير يفاجئ الجميع بارتداء ملابس نسائية

06 أبريل 2020 - 03:03 م

فاجأ فنان سعودي شهير، الجميع بالظهور بملابس نسائية، وذلك ضمن سياق درامي، بعد أن بدأت "إم بي سي"، "شاهد VIP "، بشكل مجاني ، في عرض المسرحية السعودية "الذيب في القليب" بطولة الفنان ناصر القصبي ضمن مبادرة "معاكم بالبيت"، للتخفيف من حدة الإجراءات في ظل انتشار وباء كورونا عالميا ولتشجيع المشاهدين على البقاء في منازلهم.

وأظهرت المقاطع التي بثتها منصة شاهد عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، مشهد كوميدي لناصر القصبي وحبيب الحبيب في دور إمرأة وفتاة يرتديان العباءة والنقاب أثناء دخولهن المستشفى وتتابع المواقف الكوميدية من القصبي والحبيب مع موظف استقبال المستشفى.

وقال القصبي :" إحنا بنات أنا سارة وهذه أسيل"، ليرفع حبيب الحبيب النقاب ويقول بأداء ساخر "أسيل أبو بكر"، وفي مشهد آخر يتحدث القصبي بصوت رجالي ليبدأ الحبيب في تحذيره قائلا ": لأ سارة كذا صوت جورج وسوف".

وأثار المشهد إعجاب الجمهور، مؤكدين أنه من المشاهد الطريفة للفنان السعودي الكبير، والذي نال استحسانهم.



