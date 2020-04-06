» بدولة خليجية.. تهتك عرض زميلتها بالإكراه أثناء خلع ملابسها

06 أبريل 2020 - 03:19 م

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس امرأة عربية تبلغ من العمر 35 عاماً ثلاثة أشهر والإبعاد بعد إدانتها في واقعة هتك عرض زميلتها، أثناء خلع ملابسها، وتصوير إحدى زميلاتها في السكن شبه عارية، بناء على طلب صديقها الذي طلب منها تصوير زميلاتها، واتصل بها عبر الفيديو وجعلها توجه كاميرا الهاتف صوب المجني عليه أثناء تغيير ملابسها.

وقالت شاهدة من شرطة دبي، إن المتهمة اعترفت أمامها بأن صديقها طلب منها تصوير زميلاتها في السكن وهن عاريات دون علمهن، فاستجاب لطلبه وصورت إحداهن عمداً أثناء تبديل ملابسها، حسب "الإمارات اليوم".

وأضافت أنه تم تحريز الأدلة وهي عبارة عن رسائل نصية متبادلة بين الرجل وصديقته المتهمة، تدور حول طلبه ممارسة الرذيلة معها، ورسائل أخرى يحرضها على تصوير زميلاتها في السكن عاريات.

ووجهت النيابة إلى المرأة ارتكاب جناية هتك العرضة بالإكراه، وبعد النظر في القضية قضت محكمة الجنايات بإدانتها فيما لا تزال تنظر في اتهام صديقها بتهمة التحريض والاتفاق معها.