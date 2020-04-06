كورونا فى إندونيسيا.. ارتفاع وفيات الأطباء

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ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إندونيسيا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا بين أطباء إندونيسيا إلى 24 وفاة .

وقال خالق مالك، المتحدث باسم رابطة الأطباء الإندونيسيين، للأناضول، إنه بعد حصر المعلومات والإحصاءات الصادرة عن الجهات الطبية الرسمية، وصل عدد الأطباء الذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا إلى 24 بينهم 6 أطباء أسنان .

وكانت أخر حصيلة وفيات كورونا من الأطباء في إندونيسيا، أعلنت الأربعاء الماضي، وبلغت 11 وفاة .

وأوضح أن بعض الوفيات كانت لحالات مؤكد إصابتها بالفيروس، بينما لازال الآخرون (لم يحدد عددهم) مصنفين مرضى قيد العلاج .

وفيما أشار مالك إلى وصول العدوى لبعض الأطباء على خلفية تعاملهم مع حاملين للفيروس، أوضح أن هناك حالات لم يتم الاستدلال بعد على طريقة انتقال العدوى إليها .

كما لفت أن من بين الأطباء المتوفين بكورونا، الطبيب كيتي هيراواتي، الذي كان يشرف على علاج وزير المواصلات كاريا سومادي .

ورجح مالك إمكانية ارتفاع عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بكورونا .

غيّر أنه شدد على أن الأرقام المعلنة حتى عصر الإثنين، مستمدة من معلومات محدودة، لافتا إلى عدم إفصاح الحكومة عن كافة البيانات .

كما حث مالك الحكومة على نشر البيانات الرسمية وضمان توفر معدات الوقاية الشخصية في جميع المرافق الصحية وليس فقط المستشفيات المخصصة لحالات كورونا .

وقال إن بعض الأطباء في عدة مناطق، مثل تاسيكمالايا وسورابايا وتانا توراجا، اضطروا لاستخدام معاطف المطر(لتوفير الحماية الشخصية من العدوى) بسبب نقص المعدات .

وسجلت إندونيسيا حتى ظهر الإثنين، 209 وفيات بكورونا و2491 إصابة .

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و287 ألفا، توفي منهم أكثر من 70 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 271 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". -

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