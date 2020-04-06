إيران.. بشرى سارة لمصابي "كورونا"

تمكن مسنان في محافظة غيلان الإيرانية (شمال) من التغلب على فيروس كورونا والشفاء منه .

جاء ذلك في تصريح لمحمد صوفي قائمقام مدينة سيانقال التابعة لمحافظة غيلان، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الإثنين .

وأوضح صوفي أن سيدة في الـ94، ورجلا في الـ85 من العمر، غادرا المستشفى بعد تعافيهما من فيروس كورونا .

وفي وقت سابق اليوم، ارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 3 آلاف و739، إثر تسجيل 136 حالة وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور .

وقال إن إصابات كورونا في البلاد، بلغت 60 ألفا و500، عقب تسجيل ألفين و274 إصابة جديدة، حسبما نقل التلفزيون الإيراني .

وأوضح جيهانبور أن 4 آلاف و83 مصابا بالفيروس حالتهم خطرة، بينما تعافى 24 ألفا و236 شخصا .