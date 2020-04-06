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كورونا.. إصابات بالجملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

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الطيب حسين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين ، إرتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في صفوف قواته الى 128 إصابة، فيما يتواجد عدة آلاف في الحجر الصحي .

وقال جيش الاحتلال إنه تم الكشف عن إصابة 128 جنديا إسرائيليا بفيروس كورونا .

وأضاف إن 26 من الجنود، إما استقالوا أو تم تسريحهم، وبقي في الخدمة 102 .

وأشار إلى أن 3124 من عناصر الجيش الإسرائيلي، يتواجدون قيد الحجر الصحي .

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، الإثنين، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 8611 حالة . -


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