كورونا.. إصابات بالجملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الطيب حسين
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين ، إرتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في صفوف قواته الى 128 إصابة، فيما يتواجد عدة آلاف في الحجر الصحي .
وقال جيش الاحتلال إنه تم الكشف عن إصابة 128 جنديا إسرائيليا بفيروس كورونا .
وأضاف إن 26 من الجنود، إما استقالوا أو تم تسريحهم، وبقي في الخدمة 102 .
وأشار إلى أن 3124 من عناصر الجيش الإسرائيلي، يتواجدون قيد الحجر الصحي .
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، الإثنين، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 8611 حالة . -
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