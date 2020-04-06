كيف دخل "كورونا" مصر؟ الصحة العالمية تُجيب

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محمد فضل- متابعات

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كشف الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن كيفية دخول فيروس كورونا المستجد، إلى مصر، مؤكدًا أن الوضع في مصر مطمئن رغم زيادة عدد الحالات.

وأشار إلى أن الجانب المطمئن هو معرفة مصدر الإصابات حتى الأن، وأن وزارة الصحة تصل للمصابين وتعزلهم وتحجر المخالطين لهم، مشددا على أن دخول الفيروس لمصر أول مرة كان بسبب بعض السائحين الذين نقلوا الفيروس لبعض العاملين في السياحة.

ووجه مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، التحية لوزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد وفريق الطب الوقائي بوزارة الصحة.

وقال إنهم يعملون على مدار 24 ساعة لتقصي الإصابات والمخالطين لهم، مؤكدا صعوبة ذلك وأنه عمل شاق ومتعب ويهدف لحماية المجتمع المصري.

وأمس أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.

 

 

 

 وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

 

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 78 حالة وفاة.


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