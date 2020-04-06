الحكومة تنفي شائعة تطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا

ترددت أبناء خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتطبيق الحكومة، المرحلة الثالثة من الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا التاجي.

ومن جانبه، نفى مجلس الوزراء، ما تم تداوله من فيديو يزعم إصدار الحكومة، حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة، التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكداً عدم صحة ذلك.

وقال المجلس: «ان الفيديو المتداول مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، ونوضح أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقًا».

وتابع مجلس الوزراء: «أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة، مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء أية معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام».