جريمة تهز مكة.. سعودي يقتل والدته بطريقة بشعة

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هزت جريمة بشعة العاصمة المقدسة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، حيث تجرد مواطن سعودي من كل معاني الرحمة والإنسانية وأقدم على قتل والدته خنقاً، مساء اليوم الإثنين .

وحسب صحيفة الأنباء،  فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً.

وقد فر الجاني هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وأشارت الصحيفة إلى نشر تفاصيل الواقعة ، فور إعلانها من قبل الجهات الأمنية، والتي تحفظت على جثمان السيدة القتيلة لعرضها على الطب الشرعي، وتكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجاني.
وتعد هذه الجريمة غريبة على المجتمع السعودي، حيث أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة ضبط المتهم والكشف عن أسباب إقدامه على قتل والدته.


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