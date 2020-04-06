كوورنا فى الكويت.. تسجيل أعلى معدل إصابات فى يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 665 حالة .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، اليوم الاثنين، في الموجز الصحفي اليومي، "من بين حالات الإصابة الجديدة، توجد 8 حالات مرتبطة بالسفر للخارج ".

وبلغ عدد الحالات المخالطة 101 حالة من جنسيات مختلفة، وھم جميعا مخالطون لحالات قيد التقصي الوبائي.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور، باسل الصباح، أعلن في وقت سابق اليوم شفاء أربع حالات ليصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض حتى الآن إلى 103 أشخاص.

وفي وقت سابق من يوم السبت سجلت حالة وفاة واحدة تعود لمقيم من الجنسية الھندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بمرض فيروس كورونا المستجد وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وجددت وزارة الصحة الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالمكوث في المنازل حتى خلال ساعات النھار، في ظل الحظر الجزئي للتجول والتقيد بالاجراءات الاحترازية.