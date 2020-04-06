» صور مروعة لجثث ضحايا كورونا داخل مستشفى بأمريكا

اجتاح فيروس كورونا التاجي، أجزاء عريضة من العالم خلال الثلاثة أشهر الماضية، منذ انتشاره أواخر يناير الماضي.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ الفيروس بالانتشار فيها مؤخرًا بصورة سريعة مثلما يحدث في إيطاليا الآن.

إذ فاقت أعداد الوفيات والإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية، الأعداد التي وصلت إليها الصين خلال فترة مواجهتها للمرض.

واليوم، نشرت وكالة “رويترز”، صورًا مروعة لأكياس حفظ جثامين موتى فيروس كورونا، المنتشرة في جنبات مستشفى بروكلين، في ولاية نيويورك أكبر بؤرة للفيروس الفتاك في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصور، ارتفاع عدد ضحايا الفيروس خلال يوم أمس، والذي سجلت فيه الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات في يوم واحد، حيث بلغ العدد 1224 حالة وفاة.

ويستعد الأطباء لنقل الجثامين التي ظهرت في الصور، إلى الشاحنات المبردة، لدفنها في أماكن مخصصة لضحايا كورونا، متخذين الإجراءات الوقائية والاحترازية لمهنع تفشي العدوى.

ووصل عدد الوفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى ربع معدل الوفيات في العالم، بعد أن سجلت نيويورك رقمًا مخيفًا خلال 24 ساعة الماضية.

وبهذه الإحصائيات، أصبحت الولايات المتحدة، أكبر بؤرة للفيروس القاتل في العالم، حيث يعاني الأطباء في مستشفيات ولاية نيويورك من ارتفاع حالات المصابين بفيروس كوفيد 19 الفتاك.