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استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين

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استقرار بسعر الدولار فى تعاملات اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين استقرارًا ملحوظًا.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع .

وسجل السعر في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع،

كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.

و في البنك المركزي سجلت العملة الأجنبية 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.


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