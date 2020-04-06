» جامعة الأزهر ترد على عودة الطلاب للمدينة الجامعية

06 أبريل 2020 - 05:46 م

ترددت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطلاب جامعة الأزهر، عن تحديد موعد عودة الطلاب إلى المدينة الجامعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي للجامعة، إلى إصدار بيان يوضح الحقائق.

وقال بيان للمركز الإعلامي للجامعة، إن إدارة الجامعة تتابع تفعيل الكليات للتعليم عن بعد ومدي استعدادهم لامتحانات نهاية العام والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين داخل الكليات والمدن مع الحفاظ على سير العمل.

وأوصي المركز الإعلامي للجامعة الطلاب ضرورة التركيز في دروسهم ومراجعة ماتم دراسته ومتابعة الدروس التعليمية عن بعد وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تحثهم على الذهاب للجامعة أو للمدن الجامعية مؤكدا أن أي قرارات ستصدر بشأن الجامعة أو المدن سيتم نشرها على المركز الإعلامي للجامعة والموقع الإلكتروني للجامعة.

وقال بيان المركز الإعلامي: حرصًا على سلامتكم الكاملة في إطار التوصيات والمعايير الوقائية الصحية والتي نحرص على الالتزام بها، وتقليص التحركات، والالتزام بالبيوت للحد من تداعيات هذا الفيروس نؤكد لكم جميعا أن جميع متعلقاتكم الشخصية بالمدن الجامعية مصونة ومحفوظة بها ولا خوف عليها، وهي متاحة لكم فور تغير الوضع الراهن، ولا صحة لما أشيع بين الطلاب ونشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.