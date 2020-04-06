"كورونا" يصل لقرية محمد صلاح ووالده يتبرع بالتعقيم

06 أبريل 2020 - 07:06 م

وصل فيروس كورونا المستجد، إلى قرية النجم العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس.

وقالت مصادر طبية، بمركز بسيون بمحافظة الغربية، إنه تم اكتشاف أول حالة اشتباه بفيروس كورونا لشخص من قرية نجريج مسقط رأس اللاعب المصري محمد صلاح، وتم حجزها بالمستشفى، حسب صدى البلد.

وأضافت المصادر الطبية، أن الحالة لشخص يعاني من التهاب رئوي مزمن ويتم وضعه علي جهاز تنفس صناعي بصورة دورية، وزادت عليه الأعراض فتم احتجازه وسحب عينة منه لعمل تحاليل فيروس كورونا.

ووجه عدد من الأهالي في القرية الشكر والتحية لوالد اللاعب محمد صلاح على قيامه بالتبرع بعمليات تعقيم القرية من فيروس كورونا على نفقته الخاصة، حيث قامت اللجنة الشعبية لمواجهة كورونا بالقرية التي هو أحد أعضائها بتعقيم جميع المنازل والشوارع ومركز الشباب بالقرية لمنع انتشار فيروس كورونا.