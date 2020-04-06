شعراوي: مهلة للقيادات المحلية للارتقاء بالأداء

06 أبريل 2020 - 07:28 م

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة قامت خلال الأيام الماضية بإستدعاء عدد من رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بعدد من المحافظات الجمهورية التى وردت منها شكاوى لمواطنين بتدنى مستوى النظافة ووجود تراكمات للقمامة والمخلفات وعدم التجاوب مع شكواهم للأجهزة المحلية .



وقال شعراوى أنه تم إعطاء القيادات المحلية مهلة للإرتقاء بالأداء وتلافى بعض الملاحظات التى وردت فى شكاوى المواطنين ، وتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة فى المناطق التى تلقت الوزارة منها شكاوى خاصة فى بعض القرى ، مع استمرار قيامهم بحملات للتطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى إطار الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة.



وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة مستمرة فى تقييم ومتابعة أداء كل القيادات المحلية لتحصين الأداء بكافة المحافظات وتصعيد المتميزين منهم وإتخاذ الاجراءات اللازمة مع المقصرين فى أداء الأعمال المطلوبة منهم على أكمل وجه وعلى رأسها التواصل مع المواطنين بصورة مستمرة وسرعة الإستماع لشكواهم والعمل علي إيجاد حلول سريعة لها .



وشدد شعراوى على أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لمتابعة أداء كافة العاملين بالإدارة المحلية لرصد أى مخالفات أو تقصير فى العمل ، لافتاً إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية بتحويل حوالي 450 من العاملين بالمحليات للنيابة الإدارية، بعد التقارير التى تلقتها الوزارة لوجود أخطاء وتقصير فى العمل .

