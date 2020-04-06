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"الأزهر للفتوى الإلكترونية" يبين حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر واحد

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مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
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فتحي مجدي

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في إطار رده على العديد من التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر أو مدفن واحد.
وأشار "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" أن المأثور من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما جرى عليه عمل الصحابة من بعده أن يُفرَد كل ميت بقبر واحد، فيختص كل ميت بقبر على استقلال، وهو ما يكون وقت السعة والاختيار، أما في حالة الضرورة وكثرة الموتى بسبب الأوبئة أو الكوارث، ففي هذه الحالة أجاز العلماء دفن أكثر من ميت في القبر الواحد؛ لقيام الضَّرورة الداعية إلى ذلك، ورفعًا للحرج عن المكلفين.

وشدد "مركز الأزهر العالمي للفتوى"  على أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فيجب أوَّلًا أن تتوافر الضَّرورة الداعية إلى ذلك ككثرة الموتى وضيق المقابر، أو كان الدفن خارج المقابر ممنوعًا بسبب العدوى أو انتشار الفيروس وغير ذلك من الأسباب المعتبرة، ومتى تم الدفن جماعيًّا فليجتهد الدافن في إقامة حاجز من التراب بين كل ميت وآخر متى استطاع ذلك، وأن يضم الرجال إلى الرجال في مدفن، والنساء إلى النساء في مدفن. 
يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على موقع فيسبوك من خلال الرابط التالي:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3090965440955729&id=1474686135917009?sfnsn=scwspwa&extid=IdpqLDytJ4t3VhZd

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