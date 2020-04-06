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معيط: تبكير موعد صرف مرتب أبريل

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية
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الطيب حسين

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وزارة المالية تزف بشرى سارة للموظفين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلاً من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر أبريل لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 18 وزارة وهيئة يوم 19 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 أبريل، مشيرًا إلى أنه تم إعلان مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي المحددة لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها بمنظومة الدفع الإلكتروني. الخاصة بالوزارة.

ناشد البيان العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن كافة الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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