رئيس مدينة زويل: هناك فجوة كبيرة بين الصناعة والبحث العلمي في مصر

06 أبريل 2020 - 09:01 م

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن المدينة تسعى للبحث عن حلول لأزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بعض الباحثين تمكنوا من تطوير جهاز نصف آلي أثناء انتقاله في الاسعاف حتى وصوله المستشفى، وتم تصميم هذا الجهاز بالكامل داخل المدينة، وهو مفيد لحالات الانتظار الطويل، ويمكن استخدامه بواسطة التمريض.

وأضاف "صدقي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن النسخة الثانية من هذا الإصدار متطورة أكثر تتيح إمكانية فصل مسار الشهيق عن الزفير، ويستخدم للمريض لإعادة احياء الرئة لمرضى الالتهاب الرئوي، بينما الإصدار الثالث معقد نوعًا ما ويستخدم داخل العناية المركزة، وهو تطوير لنسخة من جامعة إلينوي، وسوف يتم تغيير التصميم وتعديله ليصبح بإمكانيات محلية 100% لتقليل تكلفته.

وشدد، على أن العمل على هذه الازمة بدأ مع ظهور أزمة فيروس كورونا، منوهًا بأنه لا يمكن توقع الكوارث ولكن وجود كوادر مؤهلة بمراكز البحوث يمكن من التوصل لحلول لهذه الازمة، مؤكدًا على ضرورة التناغم بين الصناعة والمراكز البحثية لتوطين الصناعات داخل مصر، مشيرًا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الصناعة والبحث العلمي في مصر.

وقام "الديهي"، بجولة داخل مدينة زويل للحديث مع الفرق البحثية مصممي نماذج أجهزة التنفس الصناعي حول فكرة تصميمها وتطويرها، واستخدامات كل جهاز على حدة

