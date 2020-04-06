"صحة غزة": لوازم فحص كورونا ستنفد خلال ساعات

06 أبريل 2020 - 10:10 م

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، نداء استغاثة لتوفير لوازم الفحص المخبري لفيروس "كورونا" التي تشرف على النفاد مساء الإثنين.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، "نطلق نداء استغاثة إلى كافة الجهات المعنية لتوفير مواد الفحص المخبري لكورونا والتي تنفد مساء الإثنين من المختبر المركزي في القطاع".

والسبت، حذرت صحة غزة، من فقدان قدرتها على فحص الفيروس خلال أيام، بسبب شح المواد المخبرية اللازمة لهذا الغرض.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي حينها: "لأن مواد فحص كورونا شحيحة سنفقد قدرتنا على الفحص في غزة خلال بضعة أيام".

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع.