"كورونا".. العراق يمدد حظر التجوال والكويت تعزل منطقتين

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قررت الحكومة العراقية، الإثنين، تمديد حظر التجوال مجددًا، فيما عزلت الكويت منطقتين ومددت تعطيل المصالح الحكومية، وقررت موريتانيا إجراء فحص لكل المحتجزين في الحجر الصحي، ضمن تدابير عديدة لمحاصرة فيروس "كورونا المستجد".
ففي العراق، قال وزير الصحة، رئيس خلية الأزمة الحكومية، جعفر علاوي، للوكالة الرسمية للأنباء (واع)، إن حظر التجوال سيمدد إلى 19 أبريل/ نيسان الجاري.
وفرضت السلطات حظر التجوال في 24 مارس/ آذار الماضي، ثم مددته حتى 11 من الشهر الجاري.
ومن شأن قرار تمديد حظر التجوال أن يتسبب بأزمة جديدة بين مدنيين في محافظات جنوبية يطالبون برفع الحظر وبين قوات الأمن المكلفة بتنفيذه.
وقُتل متظاهر وعنصر أمن وأصيب 13 آخرون، الجمعة الماضي، في اشتباكات بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار (جنوب) بين متظاهرين مناهضين لحظر التجوال وقوات الأمن.
وسجل العراق، الإثنين، ثلاث وفيات و70 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 64 وفاة و1031 إصابة.
وفي الكويت، أعلن المتحدث باسم الحكومة، طارق المزرم، في مؤتمر صحفي الإثنين، أن مجلس الوزراء قرر عزل منطقتي جليب الشيوخ (جنوب غرب العاصمة) والمهبولة (جنوب شرق العاصمة)، لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم، لمحاصرة الفيروس.
وأضاف المزرم، عقب اجتماع للمجلس، أنه تقرر أيضًا تمديد تعطيل المصالح الحكومية إلى 23 أبريل/ نيسان الجاري (بدأ في 12 مارس/ آذار الجاري)، ومد فترة الحظر الجزئي من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة صباحًا، بعد أن كانت تنتهي الرابعة صباحًا.
وتابع أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الصحة بشأن استقدام فرق طبية متخصصة لدعم الأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.
وأصاب الفيروس في الكويت 665 شخصًا، توفى أحدهم، وتعافى 103.
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم إجراء فحص فيروس "كورونا" لكل الموجودين في الحجر الصحي داخل البلد، وهم أكثر من 1370 شخصًا، وفق مراسل الأناضول.
ويأتي هذا القرار بعد وفاة سيدة في اليوم الثالث عشر لحجزها في العاصمة نواكشوط، حيث أظهر الفحص إصابتها بالفيروس.
وأصاب "كورونا المستجد" في موريتانيا 6 أشخاص، توفى منهم اثنان وتعافى آخران.
وإجمالًا، أصاب الفيروس أكثر من مليون و329 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 73 ألفًا، وتعافى أكثر من 277 ألفًا. -

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