» توجيه ببث القرآن عبر المكبرات في مساجد الجزائر

06 أبريل 2020 - 10:57 م

وجهت السلطات الجزائرية، الإثنين، بببث القرآن عبر مكبرات المساجد، بعد أسابيع من قرار تعليق صلاتي الجمعة والجماعة، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.



وأوضحت وزارة الشؤون الدينية، في بيان أن "استجابة للطلبات الملحة من طرف المواطنين، لبث القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد (..) نوجه الأئمة ببث تسجيلات القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد نصف ساعة قبل أذان الظهر".

وطلبت الوزارة من مديريها عبر المحافظات "التنسيق مع المحافظين لضبط التوقيت اليومي لبث القرآن زيادة أو نقصانا عن نصف ساعة يوميا أو الأيام التي يبث فيها".

ولم يتضمن القرار موعدا لبدء تنفيذ القرار، لكن مصادر من وزارة الشؤون الدينية أكدت للأناضول أنه سيبدأ الثلاثاء.

وفي 17 مارس/ آذار الماضي أصدرت السلطات الجزائرية قرارا بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في كافة مساجد البلاد مع بث أذان الصلوات الخمس، في إطار تدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وعقب القرار ظهرت دعوات من مواطنين وناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل بث دروس توعوية حول التزام الحجر المنزلي وكذا القرآن عبر مكبرات المساجد لبث الطمأنينة بعد حالة القلق التي خلفها انتشار الفيروس.

وبحلول الإثنين، سجلت الجزائر 173 وفاة، إلى جانب تعافي 90 مريضا، من بين 1423 إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.