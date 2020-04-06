  • الإثنين 06 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم يحذر من الغش فى الأبحاث: هذا ما سنفعله

جونسون

نقل رئيس وزراء بريطانيا للعناية المركزة إثر إصابته بـ كورونا

وزيرة الصحة

الصحة تعلن تسجيل أعلى إصابة بـ"كورونا" اليوم

منصور الجمال وليلى علوي

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال متأثرًا بإصابته بـ"كورونا"

الشرطة السعودية

عاجل.. السعودية تعلن حظر التجوال 24 ساعة

كورونا

أرقام مفزعة.. أمريكا تتخطى الـ10 آلاف وفاة بـ"كورونا"

تركيا

مأساة لاعبين مصريين عالقين في تركيا

محمد صلاح

"كورونا" يصل لقرية محمد صلاح ووالده يتبرع بالتعقيم

الشرطي الكويتي

يوسف نايف الحربي يتصدر الترند في الكويت بسبب هذا الفيديو

وزارة المالية

وزارة المالية تزف بشرى سارة للموظفين

بعد تعليق الصلاة بسبب كورونا..

توجيه ببث القرآن عبر المكبرات في مساجد الجزائر

عرب وعالم

الجزائر
الجزائر
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأزهر للفتوى يُبين حكم قراءة القرآن على غير طهارة

#

المحكمة العسكرية بالجزائر تقضي بحبس شقيق بوتفليقة 15 عامًا

#

هولندا.. 3 مساجد تتعرض لتهديدات من مجهولين

#

رئيس وزراء سابق يتوعد بحملة ضد الفساد حال انتخابه خلفا لبوتفليقة

وجهت السلطات الجزائرية، الإثنين، بببث القرآن عبر مكبرات المساجد، بعد أسابيع من قرار تعليق صلاتي الجمعة والجماعة، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الشؤون الدينية، في بيان أن "استجابة للطلبات الملحة من طرف المواطنين، لبث القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد (..) نوجه الأئمة ببث تسجيلات القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد نصف ساعة قبل أذان الظهر".
وطلبت الوزارة من مديريها عبر المحافظات "التنسيق مع المحافظين لضبط التوقيت اليومي لبث القرآن زيادة أو نقصانا عن نصف ساعة يوميا أو الأيام التي يبث فيها".
ولم يتضمن القرار موعدا لبدء تنفيذ القرار، لكن مصادر من وزارة الشؤون الدينية أكدت للأناضول أنه سيبدأ الثلاثاء.
وفي 17 مارس/ آذار الماضي أصدرت السلطات الجزائرية قرارا بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في كافة مساجد البلاد مع بث أذان الصلوات الخمس، في إطار تدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وعقب القرار ظهرت دعوات من مواطنين وناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل بث دروس توعوية حول التزام الحجر المنزلي وكذا القرآن عبر مكبرات المساجد لبث الطمأنينة بعد حالة القلق التي خلفها انتشار الفيروس.
وبحلول الإثنين، سجلت الجزائر 173 وفاة، إلى جانب تعافي 90 مريضا، من بين 1423 إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و329 ألفا، توفي منهم أكثر من 73 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إسرائيل.. فرض إغلاق شامل بالتزامن مع عيد الفصح
» "الصحة العالمية": لن تكون إفريقيا ساحة اختبار لأي لقاح
» توجيه ببث القرآن عبر المكبرات في مساجد الجزائر
» الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى الـ10 آلاف
» السودان يدعو لاستئناف مفاوضات "سد النهضة"
» إسرائيل.. التحقيق مع مستوطن تعمد نشر "كورونا"
» إلزم منزلك إذا كت منهم.. هؤلاء معرضون للإصابة بكورونا
» "الأزهر للفتوى الإلكترونية" يبين حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر واحد
» الاتحاد الأوروبي يقترح إهداء الدوري الإنجليزي لليفربول
» وزير الرياضة يشيد بتبرع اللاعبة فريدة عثمان لصندوق تحيا مصر
» إغلاق الاستقبال بمستشفى أسوان بعد إصابة مسنة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية