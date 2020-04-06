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إسرائيل.. فرض إغلاق شامل بالتزامن مع عيد الفصح

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فرض إغلاق شامل على المدن الإسرائيلية اعتبارا من الثلاثاء وحتى الجمعة، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقال نتنياهو في كلمة متلفزة، نقلتها قناة "كان" الرسمية مساء الإثنين، إن "الحكومة ستفرض إغلاقا شاملا على كافة أنحاء إسرائيل اعتبارا من الثلاثاء الساعة 16: 00 (14: 00 توقيت غرينتش) وحتى صباح الجمعة".
ويعني ذلك حظر الخروج أو الدخول من المدن الإسرائيلية، وبالنسبة لمدينة القدس سيحظر الخروج والدخول بين أحيائها، بحسب المصدر ذاته.
كما قال نتنياهو إنه سيتم فرض حظر تجوال على الإسرائيليين الأربعاء، عشية الفصح من الساعة 18: 00 (16: 00 ت.غ) وحتى الساعة السادسة صباحا (4: 00 ت.غ) من اليوم التالي.
وأضاف "الفصح لن يكون البوريم"، في إشارة إلى عيد "البوريم" (المساخر) الذي احتفل به اليهود في 9 و10 مارس/آذار الماضي.
وتابع "نتذكر (تفشي) العدوى بالوباء خلال احتفالات البوريم".
وزاد نتنياهو "أعلم أن هذا سيكون عبئا، لكن ببساطة ليس هناك خيار، سوف نطبق الإغلاق بحزم".
ويكتسب عيد الفصح قدسية خاصة لدى اليهود ويؤرخ لذكرى خروج بني إسرائيل من مصر.
وسجلت إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 474 إصابة جديدة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 8904، توفي منهم 57.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و334 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". -

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