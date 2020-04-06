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متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة

الحياة السياسية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
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المصريون ـ متابعات

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الأزمة الحالية عالمية وغير مسبوقة في العالم، مضيفا أن المدى الزمني لاحتوائها غير واضح.
وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" مساء الاثنين مع الإعلامية لميس الحديدي، أن حزمة الدعم التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي من موازنة الدولة، لافتا إلى أن حزمة قرارات الحكومة تقوم على إستراتيجية استباقية ومساندة ومساعدة المتضررين والعمالة غير المنتظمة. 
وتابع المتحدث، أن الرئيس قرر منحة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، وهناك بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي والانتهاء من بناء 100 ألف وحدة للعشوائيات، مؤكدا أن هذه النتيجة بعد عمل دؤوب خلال 4 سنوات الماضية، وأكمل أن القرارات الاقتصادية في عام 2016 هي السبب في تحقق هذا الأمر وأمور أخرى خلال الأزمة الحالية. 
أما عن موعد المنحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، رد المتحدث، قائلا :"القرار نافذ واتخذه الرئيس والقرارات تنفيذها يكون سريعا ويتم المتابعة من الرئيس لها".

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