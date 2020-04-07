"الكمامات" وحدها لا تكفي للوقاية من كورونا

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منظمة الصحة تقدم 5 نصائح للمرأة الحامل للوقاية من "كورونا"

حذّرت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، من أن استخدام الكمامات وحدها غير كاف للتغلب على تفشي فيروس كورونا، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 70 ألف شخص.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن «الكمامات يجب ألا تستخدم إلا في إطار حزمة إجراءات وقائية» أخرى، مضيفاً «لا يوجد جواب حاسم وما من حل سحري، الكمامات لوحدها لا يمكنها وقف تفشي كوفيد-19».
واعتبر أن استخدام الكمامات يكون مبرراً فقط عند تعذّر غسل اليدين أو التباعد الاجتماعي.
وقال غيبريسوس إن «على الدول أن تنظر في مسألة استخدام الأقنعة في المجتمعات التي يصعب فيها غسل اليدين والتباعد الجسدي بسبب نقص المياه أو الاكتظاظ».
لكنه شدد على أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة.

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