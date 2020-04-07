وزيرة التخطيط: أزمة كورونا تسببت فى وقف حركة الإنتاج

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هالة السعيد
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المصريون ـ متابعات

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وزيرة التخطيط: مصر أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي واستباقي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي غير مسبوق.
وتابعت السعيد  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تداعيات أزمة كورونا كثيرة كونها لا تؤثر على قطاع بعينه، وتسببت في إيقاف عجلة الإنتاج في كل دول العالم»، مشيرة إلى أن خسارة عدد الوظائف بسبب كورونا تقدر بنحو 50 مليون حتى الآن.
وأوضحت أن كافة المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعلات النمو، مشيرة إلى أن مصر حققت معدل نمو 5.6 % خلال الربع الأول والثاني.
وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا، معلقة «لولاه ما استطعنا تنفيذ الإجراءات».
وتوقعت تحقيق معدل نمو 2% أو 1% على أسوء حال خلال الربع الأخير من العام المالي، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي 4%.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بدعم قطاعات السياحة والطيران كونهما الأكثر تضررا من كورونا، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التكنولوجية ساهم في تنفيذ إجراءات الدولة لموجهة كورونا.
وأشارت إلى أن مليون و600 ألف مواطن سجلوا بموقع وزارة القوى العاملة وسيحصلون على منحة العمالة غير المنتظمة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونوهت إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة من الكساد على خلفية أزمة فيروس كورونا.
ولفتت إلى أن حجم الواردات سجل انخفاضا مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أنه يتم دعم قطاع الصحة في ظل الأزمة الحالية. 
وأشارت إلى أهمية تحقيق التوازن بين عجلة الإنتاج مع الحفاظ على صحة المواطنين في الوقت ذاته.  

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