» "أديب" يزف بشرى سارة بشأن دواء ترامب لعلاج كورونا

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه أكد أنه أشترى أكثر من 29 مليون جرعة تركيبة دواء جديدة لعلاج فيروس كورونا.
وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية"، الذي يذاع على قناة mbc مصر قائلا: " الرئيس الأمريكي إمبارح قال على تركيبة دواء جديدة بيقول أنها تعالج فيروس كورونا، حابب أقولكوا على حاجة مهمة، لو الكلام ده صحيح، فالدواء ده بيتم إنتاجه في مصر وبكميات كبيرة، وفي شركة أجنبية بتصنعه هنا وفي شركة قطاع عام تابعة للحكومة بتصنعه".
وتابع عمرو أديب: "مصر فيها خير كتير والله، مصر فيها كل شىء، إمبارح في وسائل إعلام أجنبية مسكت الرئيس ترامب غسلته علشان خاطر اتكلم عن جرعات الدواء ده، لكن أتمنى من كل قلبي أن كلامه يطلع صح وأن الدواء ده يجيب نتيجة، هتفرق أوي يا جماعة، مش بس هنعالج الناس هنا من الفيروس، ده إحنا هنبعته للدول التانية كمان".


 

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