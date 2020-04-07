مفاجأة..عالم أمريكي مُتهم بتصنيع "كورونا" وبيعه للصين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن استاذًا بجامعيًا أمريكيًا، و يدعى إتشالز ليبر، تم القبض عليه فى شهر ىيناير الماضي، لاتهامه ببيع فيروس كورونا للصين، بعد أن قام بتركيبه وتصنيعه وهو المعروف باسم فيروس كوفيد 19.
وأضاف " أديب " خلال برنامج "الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر، الاثنين، أن وقت ما تم القبض على الأستاذ الجامعي الأمريكي، كان بصحبته ثلاثة من زملائه وشركائه في عملية تركيب الفيروس، وكانوا يحملون الفيروس، وتابع قائلا :" يبدوا أن هناك حدث وقع وانتشر الفيروس بشكل سريع .. وهذا حكاية من المئات الحكاوي اللى حصلت الأن ".
وتابع:" هناك أكثر من 20 عالمًا تحدثوا بأنه لا مجال أن يكون فيروس كورونا تم تركيبة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن هناك مواقع أمريكية أكدت أن هناك أستاذ أمريكي تم القبض عله بالفعل، وهناك أمر جلل حدث بينه وبين الصينيين".