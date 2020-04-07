مفاجأة..عالم أمريكي مُتهم بتصنيع "كورونا" وبيعه للصين

07 أبريل 2020 - 01:00 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن استاذًا بجامعيًا أمريكيًا، و يدعى إتشالز ليبر، تم القبض عليه فى شهر ىيناير الماضي، لاتهامه ببيع فيروس كورونا للصين، بعد أن قام بتركيبه وتصنيعه وهو المعروف باسم فيروس كوفيد 19.



وأضاف " أديب " خلال برنامج "الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر، الاثنين، أن وقت ما تم القبض على الأستاذ الجامعي الأمريكي، كان بصحبته ثلاثة من زملائه وشركائه في عملية تركيب الفيروس، وكانوا يحملون الفيروس، وتابع قائلا :" يبدوا أن هناك حدث وقع وانتشر الفيروس بشكل سريع .. وهذا حكاية من المئات الحكاوي اللى حصلت الأن ".

