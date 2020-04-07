» ساويرس يكشف عن مرض أخطر من "كورونا" ينتشر بين الناس

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ساويرس

كورونا

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن انتقاده لحالة الخوف التي تسيطر على الناس بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : أوحش من الكورونا ... الكورونافوبيا اللى شغالة دى ....نتفأل كلنا ونسيبها علي الله و هى هتفك ان شالله.

وكان ساويرس قد دعا للإلتفات إلى تجربة السويد في التعامل مع فيروس كورونا ، قبل أن يرد عليه الحساب الرسمي لدولة السويد ويؤكد أن بعض المعلومات التي ذكرها غير دقيقة.

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