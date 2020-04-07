» فجر السعيد تشتم أحد متابعيها بالأم بسبب جملة قالها .. فما هي؟

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فجر السعيد
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فجر السعيد

ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على تداول وثيقة سفر تفيد بسفرها إلى إيران إبان أزمة انتشار فيروس كورونا واتهامها بنقل المرض لبلدها الكويت.

وطالبت فجر متابعيها بضرورة النظر إلى موعد سفرها إلى إيران الذي لم يكن في حقبة الكورونا.

وسط هذا الأمر سخر أحد المتابعين من "فجر" قائلا إنها ذهبت إلى إيران لتقوم بإجراء عملية تجميل.

ويبدو أن هذا الأمر أزعج "فجر" التي ردت على متابعها قائلة: رحت أزور والدتك قالولي مسويه عمليه هناك وانت مو سائل عنها قلت اعطيها اللي ربي يقدرني عليه #صدقه لوجه الله تعالى.

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