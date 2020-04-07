الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 أبريل تراجعا طفيفا حيث سجل 15.73 جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.
كما سجل في بنك التعمير والإسكان 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.
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