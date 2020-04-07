أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مصابي كورونا في قطر

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عبد القادر وحيد

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بن جاسم

وجه الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد ردا قاسيا على رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، وذلك بعد إشارة الأخير إلى إرسال مواد غذائية إلى السعودية.

وأضاف بن مساعد: "  ليس عندنا بحمد الله نقص في أي مواد غذائية..أما الشماتة والتندر والتذكر فنتذكر ماورد بصوتك في التسجيل  مع القذافي وقولك عن مخططكم نصًّا: إذا تقسمت السعودية فسيموت أهل نجد من الجوع".

وتابع في رده : يا حمد عدد المصابين بكورونا في قطر نسبة لعدد السكان يعتبر الأكبر في العالم .. فخليك في البيت وفحالك.

يأتي هذا عقب تدوين كتبها بن جاسم على حسابه أميس في تويتر : " إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله.. رغم إننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك ، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه".


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