خلال 24 ساعة.. خبر سار للعمالة غير المنتظمة

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المحور

محمد سعفان

القوي العاملة

كورونا

الباز

علق الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على ازدحام المواطنين أمام البنوك أمس الاثنين، بسبب شائعة صرف منح العمالة غير المنتظمة، قائلا: "الدولة المصرية مستهدفة، ولا نريد أن يلعب أحد بالمواطنين".

 وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": أنه سيتم إرسال رسالة شخصية لكل مواطن مستفيد بمنحة العمالة غير المنتظمة على هاتفه المحمول بكامل التفاصيل، لمنع الازدحام، والمحافظة على كرامة المواطن المصري، وأنه سيتم تنظيم مسألة العمالة غير المنتظمة خلال 24 ساعة.

 وتابع: "الحكومة تحاول أن تحافظ على المواطن المصري علما بأن المنحة تكلف الدولة نحو مليار ونصف جنيه ولدينا سبل كثيرة لتوصيل المعلومات للمواطنين، ولدينا آليات لعدم تعريض أي مواطن للخطر".

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