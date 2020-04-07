مرتضى منصور: سأعتبر الدوري ملغيا في هذه الحالة

07 أبريل 2020 - 09:43 ص

أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استياءه من الهجوم الذي يشنه البعض، على كل من يشيد بإنجازاته مع النادي.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "حققت لقب الدوري مع الزمالك وأنا عضو مجلس إدارة أكثر من 5 مرات، كذلك وأنا رئيساً للنادي، أي أن نصف تتويجات النادي بالدوري عبر تاريخه كنت مساهماً فيه" .



وواصل: "البعض يهاجمني ويتهمني أنني أهين رموز النادي، ولكن كل من يزور المباني الاجتماعية للزمالك في مقره سيرى تخصيص حدائق ومباني بأسماء رموز النادي التاريخيين وتخليد مسيرتهم الحافلة".







وأكد رئيس الأبيض أنه سيعتبر الدوري المصري ملغيا حال عدم إصدار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قراراً حاسماً بشأن المسابقة، سواء بالاستئناف أو الإلغاء.





وأوضح: "إن لم تصدر اللجنة الخماسية قرارا نهائيا وحاسما بخصوص الدوري في الرابع عشر من أبريل الجاري سأعتبر الدوري ملغياً”.



