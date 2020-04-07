أديب لـ المتزاحمين أمام البنوك: "اللي بيحصل ده عار "

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، تكدس المواطنين أمام البنوك بعد شائعة صرف إعانة الـ500 جنيه للعمالة المتضررة من كورونا، قائلا: "البنك الأهلي مش بيوزع فلوس، الإعانة سيكون لها آليات صرف مختلفة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ليه مش بتقفوا طابور، أنتم بتتحدوا الطبيعة، ولا أنتم ضد الفيروس".

وتابع الإعلامي: "إحنا البلد الوحيد في العالم اللي بينزلوا وطلعوا من القطار مع بعض، الفيروس بيتلقط في ثانية"، مستطردا أنه لو كان من العمل بُد، فمن العار أن نتزاحم بهذا الشكل.

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

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