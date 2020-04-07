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ملياردير مصري يشتري ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا

مال وأعمال

شركة "FtI " الألمانية للسياحة
شركة "FtI " الألمانية للسياحة
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متابعات- أمينة عبد العال

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الغردقة

الجونة

شركة "FtI " الألمانية للسياحة

سامح ساويرس

يتجه رجل الأعمال سميح ساويرس لدراسة شراء ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا وهي شركة "FtI " الألمانية للسياحة.

ويعتبر سميح ساويرس وهو يبلغ من العمر 63 عاما من أكبر رجال الأعمال في العالم  العربي وهو مؤسس منتجع "الجونة" بالغردقة.

وحسبما أعلنت الشركة على صفحتها على "تويتر" أنه حال إتمام الصفقة فإن ساويرس يصبح المالك الأوحد والمسيطر على جميع حصص الشركة بعد استحواذه في 2014 علي حوالي الثلث من أسمهما.

وأعلنت الشركة أنها اضطرت لإعادة 65 ألف سائح لبلادهم وإيقاف جميع رحلاتها، بسبب تفشي فيروس"كورونا" المستجد في العالم.

جدير بالذكر أن الإصابات بفيروس"كوفيد 19" تجاوز 1.349.584 فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 286.655 حالة، وتجاوزت الوفيات 74.806 حالة؟


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